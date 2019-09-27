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    HaberlerEgeKadınlara tenisi Cooper sevdirdi
    27.09.2019 - 07:50 | | Emre Sarıgedik

    Kadınlara tenisi Cooper sevdirdi

    Erkek tenisinin en büyük raketleri Laver Cup için İsviçre’nin Cenevre kentinde bir araya geldi. Dünya karması ile Avrupa karmasını karşı karşıya getiren mücadele serisinde her karşılaşmanın 3 puan değerinde olduğu ve toplamda 13 puana ulaşan karmanın, kazanacağı maçlar serisinde Avrupa’nın üstünlüğü dikkat çekiciydi.

    Kadınlara tenisi Cooper sevdirdi

    Roger Federer ve Rafael Nadal’ın Avrupa adına yarıştığı mücadelede düşman kardeşlerden biri ise beni çok şaşırttı.

    Dünya sıralamasında adı en tepede olan Rafael Nadal, John Isner karşısında çekişmeli mücadelede sahadan mağlup olarak ayrıldığında, belki de teniste bir dönemin sonu mu geliyor soruları dahi akıllara geldi. Tabii Nadal’ın Avrupa adına kaybettiği puanı geri alan ve galibiyeti ilan eden isim ise Roger Federer oldu.
    Seride durum 12-9 durumdayken Nick Kyrgios ile karşılaşan Federer, ilk sette yaşadığı kaybın şokunu çabuk atlatıp tie-break ile rakibini mağlup etti. Federer’in galibiyetiyle birlikte kazanan taraf Avrupa olurken, Federer ile Nadal’ın bir arada sevinmesiyse bana göre tenisin en güzel yönünü göstermiş oldu.


    Umuyorum ki böyle organizasyonlarda gelecek yıllarda Türk sporcularımızı da görerek gurur duyacağımız günleri hep birlikte yaşarız.

    Tenisin Amazon kadınını anmadan olmaz. Geride bıraktığımız pazar günü doğum tarihinin yıl dönümü olan Charlotte Cooper, tenis tarihinin en önemli isimlerinden biri. Uzun eteği ve azmiyle kortların kadın yıldızları için önemli bir örnek olan Charlotte Cooper’ı bu denli önemli yapansa, hiç şüphesiz ki Paris Olimpiyatları oldu.

    Wimbledon zaferlerini arka arkaya sıraladıktan sonra 1900 yılında ilk kez kadınların da teniste olimpiyat madalyası almak için mücadele edeceği bir atmosferde yarışacak Cooper’ın önemli bir eksiği vardı. Cooper 1896’daki Wimbledon zaferi sonrasında işitme yetisini kaybetmişti! İşitme yetisini kaybetmesine rağmen spora küsmeyen Cooper, olimpiyatlar öncesi bir Wimbledon daha kazansa da, tabii bu kez bambaşka bir mücadele vermesi gerektiğini kendisi de biliyordu.
    Finalde Helene Prevost ile karşılaşan Cooper, rakibine set vermeden mücadeleyi kazanıp altın madalyaya ulaştığında tarihteki ilk altın madalyalı olimpiyat şampiyonu kadın olmuştu.

    Bununla da yetinmeyen Cooper, çift kadınlarda da altın madalya alarak, kadınlara tenisi sevdiren bir isim olmayı başardı.
    Üst üste 8 kez Wimbledon finali oynayan Cooper, bu spora gönül veren tüm kadınlar tarafından örnek alınacak bir isim. Azminin ve mücadelesinin, Türk kadın sporcularımıza da yansıması dileğiyle...

    İstanbul'un zor gecesi! Kabus sonrası ilk gün...Silivri açıklarında dün meydana gelen 5.8’lik depremin ardından İstanbul'da artçı depremler gelmeye devam ediyor. Gece boyunca devam eden artçılar sabah saatlerinde de etkisini hissettirdi. Marmara Denizi'nde saat 05.55'te yerin 7.8 kilometre derinliğinde 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 06.37'de de Silivri açıklarında 2.7, saat 07.04'te yine Marmara Denizi'nde 2.1 büyüklüğünde artçılar meydana geldi. Yaşanan depremin ardından evlerine girmekte tereddüt ederek parklarda, sahilde ve camilerde kalan vatandaşlar, günün ilk ışıklarıyla birlikte uyanarak eşyalarını evlerine taşıdı.
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    Spiker depreme canlı yayında yakalandı! İşte o anlarİstanbul'da kent genelinde hissedilen 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin olduğu saniyelerde CNN TÜRK haber yayını devam ediyordu. Deprem anında soğukkanlılığını korumaya çalışan spiker Gözde Atasoy Kökçü, deprem haberini izleyicilere canlı yayında aktardı.
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