24.08.2019 - 07:50
Kadınlara ücretsiz psikolojik destek
Ödemiş Belediyesi bünyesinde hizmet veren Kadın Yaşam Merkezi’nde, kadınlara ücretsiz psikolojik destek hizmeti veriliyor.
AK Parti'den Emine Bulut cinayeti açıklaması!AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK toplantısına ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik, Emine Bulut cinayeti ile ilgili "Sayın Cumhurbaşkanımız bu konuda hassasiyetinin altını çizdi" dedi. Kadın cinayetleriyle ilgili Çelik, yasal düzenleme ihtiyacının olması halinde tereddüt edilmeyeceğini de belirtti.