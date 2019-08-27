Kadınlardan çocuklar için konser

Etkinlikten elde edilecek gelirin Doktor Behçet Uz Çocuk Vakfı’na aktarılacağını belirten Sanat Yönetmeni Ümit Bulut, “Müziğe aşık 35 İzmirli kadının katılımıyla 2012 yılından bu yana sosyal farkındalık çalışmaları yapıyoruz. Bu akşam ‘Mutlu Anılar Orkestrası’ eşliğinde sanatseverlerle buluşacağız” dedi. 50 lira olan konser biletleri, Biletix ve ilgili satış yerlerinden alınabilir.