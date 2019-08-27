27.08.2019 - 03:01
Kadınlardan çocuklar için konser
İzmir’in Kadınları Söylüyor adlı Türk Sanat Müziği topluluğu, bu akşam Çeşme Acık Hava Tiyatrosu’nda, ‘Sezen Aksu Şarkıları Çocuklarımıza Umutla Şifa Olsun’ konseri veriyor.
Etkinlikten elde edilecek gelirin Doktor Behçet Uz Çocuk Vakfı’na aktarılacağını belirten Sanat Yönetmeni Ümit Bulut, “Müziğe aşık 35 İzmirli kadının katılımıyla 2012 yılından bu yana sosyal farkındalık çalışmaları yapıyoruz. Bu akşam ‘Mutlu Anılar Orkestrası’ eşliğinde sanatseverlerle buluşacağız” dedi. 50 lira olan konser biletleri, Biletix ve ilgili satış yerlerinden alınabilir.
Kartal'da taciz iddiası mahalleyi karıştırdıKartal'da aynı evde yaşadığı amcasının cinsel tacizine uğradığını iddia eden genç kız, sokağa çıkıp çevredekilerden yardım istedi. Taciz iddiası üzerine sokağa dökülen mahalle sakinlerinin linç etmek istediği şüpheliyi polis zırhlı araca bindirerek kurtardı. Şüpheli gözaltına alındı.