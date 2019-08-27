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    HaberlerEgeKadınlardan çocuklar için konser
    27.08.2019 - 03:01

    Kadınlardan çocuklar için konser

    İzmir’in Kadınları Söylüyor adlı Türk Sanat Müziği topluluğu, bu akşam Çeşme Acık Hava Tiyatrosu’nda, ‘Sezen Aksu Şarkıları Çocuklarımıza Umutla Şifa Olsun’ konseri veriyor.

    Kadınlardan çocuklar için konser

    Etkinlikten elde edilecek gelirin Doktor Behçet Uz Çocuk Vakfı’na aktarılacağını belirten Sanat Yönetmeni Ümit Bulut, “Müziğe aşık 35 İzmirli kadının katılımıyla 2012 yılından bu yana sosyal farkındalık çalışmaları yapıyoruz. Bu akşam ‘Mutlu Anılar Orkestrası’ eşliğinde sanatseverlerle buluşacağız” dedi. 50 lira olan konser biletleri, Biletix ve ilgili satış yerlerinden alınabilir.

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