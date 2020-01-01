Adli Tıp Uzmanları Derneği, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na bağlı Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü’nce beş yıl boyunca yürütülen ‘Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet’ konulu araştırmanın sonuçlarını paylaştı. İzmir Tabip Odası’ndaki basın toplantısında konuşan Dernek Başkanı Prof. Dr. Akça Toprak Ergönen, aile içi şiddete maruz kalan kadın hastaların oranının yüzde 3-12 arasında değiştiğini, bu sayının hastanelere başvuran kadınları yansıttığını belirtti. Birçok kadının şiddeti dile getiremediğini savunan Ergönen, “Ülke genelinde hayatının bir döneminde fiziksel şiddete maruz bırakıldığını belirten kadınların oranının yüzde 36, duygusal şiddete maruz kalanların oranı 44 oldu. Fiziksel şiddete uğrayan kadınların yüzde 47’si de tedavi gerektirecek düzeyde yaralandı” diye konuştu. -UMUT KARAKOYUN DHA