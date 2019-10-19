19.10.2019 - 01:45 |
Kaf Kaf 10 yıl sonra Körfez’le buluşuyor
TFF 3. Lig 2. Grup’ta yarın Kocaelispor’u ağırlayacak Karşıyaka, rakibiyle liglerde yaklaşık 10 yıl sonra yeniden karşılaşacak.
Türk futbolunun iki köklü kulübü, liglerde son olarak 2009-2010 sezonunda TFF 1. Lig’de rakip oldu. O sezon Karşıyaka, İzmir’de oynanan maçı 2-0, rövanşı ise 2-1 kazanmayı başardı. İki takım arasında Ziraat Türkiye Kupası’nda 2012-2013 sezonunda 3 Ekim 2012’de oynanan mücadele ise 1-0 Kocaelispor’un üstünlüğüyle sonuçlandı. Karşıyaka taraftarlarının maça yoğun ilgi göstermesi bekleniyor. Kocaeli’den de kalabalık bir taraftar kitlesi maç için İzmir’e gelecek. Karşılaşmanın biletleri tam 20, öğrenci 10 TL’den satılıyor. Grupta Kocaelispor, 16 puanla zirve yarışı verirken, Kaf Kaf ise 8 puanla 11’inci basamakta yer alıyor.
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