01.10.2019 - 01:08 |
Kaf Kaf, 3’te 3 istiyor
TFF 3. Lig 2. Grup’ta yuvaya dönen Teknik Direktör Soner Tolungüç yönetiminde çıktığı ilk maçta Alemdağspor’u 1-0 yenerek ligdeki ilk galibiyetini alan Karşıyaka, üst üste 2 hafta düşme hattındaki rakiplerle oynayacak. Bu hafta Fatsa Belediyespor’a konuk olacak olan Karşıyaka, ardından 9 Ekim’de yine 5 maçta 2 puanla son sırada bulunan Kemerspor 2003’ü ağırlayacak. Çıktığı ilk 4 maçı 4 puanla geçen, bu karşılaşmalarda puan kaybı yaşamamayı hedefleyen İzmir ekibi, Fatsa ve Kemerspor’u yendiği takdirde Play Off yarışına ortak olacak.
Merdiven boşluğuna düşen çocuk hayatını kaybettiGaziantep'in Araban ilçesinde apartmanın merdiven boşluğuna düşen çocuk hayatını kaybetti.