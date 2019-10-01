Kaf Kaf, 3’te 3 istiyor

TFF 3. Lig 2. Grup’ta yuvaya dönen Teknik Direktör Soner Tolungüç yönetiminde çıktığı ilk maçta Alemdağspor’u 1-0 yenerek ligdeki ilk galibiyetini alan Karşıyaka, üst üste 2 hafta düşme hattındaki rakiplerle oynayacak. Bu hafta Fatsa Belediyespor’a konuk olacak olan Karşıyaka, ardından 9 Ekim’de yine 5 maçta 2 puanla son sırada bulunan Kemerspor 2003’ü ağırlayacak. Çıktığı ilk 4 maçı 4 puanla geçen, bu karşılaşmalarda puan kaybı yaşamamayı hedefleyen İzmir ekibi, Fatsa ve Kemerspor’u yendiği takdirde Play Off yarışına ortak olacak.