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    HaberlerEgeKaf Kaf açılışı deplasmanda yapıyor
    31.08.2019 - 02:29

    Kaf Kaf açılışı deplasmanda yapıyor

    TFF 3. Lig 2. Grup’ta geçen sezon Play Off oynayan Karşıyaka, yeni sezonun ilk maçında bugün Büyükçekmece Tepecikspor’a konuk olacak.

    Kaf Kaf açılışı deplasmanda yapıyor

    Tepecik Şenol Güneş Stadı’nda saat 17.00’de başlama düdüğü çalacak mücadeleyi Alkım Aksoy yönetecek. Yeşil kırmızılılarda sakatlığı süren Doğukan’ın forma giymesi beklenmiyor.Transfer yasağıyla altyapı patentli kadrosu bulunan Kaf Kaf’ta geçen sezon kaldıkları yerden devam etmek istediklerini söyleyen Teknik Direktör Mesut Toros, “İlk maçı kazanıp moral tazelemek istiyoruz” dedi.

    'Bu sevgi ve samimiyeti 30 saniyeye sığdırmaya çalıştık'Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun, sosyal medya hesabından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir videosunu paylaştı.
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