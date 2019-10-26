26.10.2019 - 01:34 |
Kaf Kaf Ağrı’da
TFF 3. Lig 2. Grup’ta son olarak Kocaelispor’u 1-0 yenerek 8. sıraya yükselen Karşıyaka, bugün deplasmanda Ağrı 1970 ile karşı karşıya gelecek.
Vali Lütfü Yiğenoğlu Stadı’nda saat 13.00’te başlayacak randevuda Levent Gümüşdere düdük çalacak. Play Off hattının 3 puan gerisinde yer alan Kaf Kaf, kazanarak ilk 5 yarışına ortak olmayı hedefliyor. Karşıyaka taraftarı takımlarını Ağrı’da yalnız bırakmayacak. Yeşil kırmızlılarda tedavileri süren İlyas, Caner ve Hakan Denizci kadroda yer almayacak. Teknik Direktör Soner Tolungüç, “İlk deplasman galibiyetimizi almak için mücadele edeceğiz” dedi.
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