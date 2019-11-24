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    HaberlerEge HaberleriKaf Kaf, Cizre’de galibiyet arayacak
    24.11.2019 - 02:37 |

    Kaf Kaf, Cizre’de galibiyet arayacak

    TFF 3. Lig 2. Grup’ta 3’te 3 yaparak üçüncü sıraya yükselen Karşıyaka bugün deplasmanda Cizrespor’la karşılaşacak.

    Kaf Kaf, Cizre’de galibiyet arayacak

    Cizre İlçe Stadı’nda saat 13.00’te başlayacak karşılaşmayı Gökhan Özbulut yönetecek. Mücadele TRT Kurdi’den naklen yayınlanacak. Elazığ Belediyespor, Payasspor (D) ve Fethiyespor’u yenerek çıkış yakalayan yeşil kırmızılı ekip Cizre’yi de yenip üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Kaf Kaf’ta zorlu deplasman öncesi eksik oyuncu bulunmuyor. Şırnak temsilcisi ligde topladığı 14 puanla 12. sırada yer alırken, yeşil kırmızılılar 21 puanla grupta üçüncü basamakta bulunuyor. Teknik Direktör Soner Tolungüç, “Hedeflerimize ulaşmak için kayıp istemiyoruz. Sahada rakibimizden daha çok koşarak, galibiyeti arzu eden oyunu ortaya koyarak üç puana ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

    Çekirdek çitleyerek izlediSultangazi'de 5 katlı bir binanın son katında henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, aynı binanın zemin katındaki berber tıraşına devam etti, birinci katındaki pencereden dışarı bakan bir kişi, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmalarını çekirdek çitleyerek izledi. Bitişiğindeki binanın giriş katındaki kahvehanedekiler de oyun oynamayı sürdürdü.
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    23 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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