Kaf Kaf, Cizre’de galibiyet arayacak

Cizre İlçe Stadı’nda saat 13.00’te başlayacak karşılaşmayı Gökhan Özbulut yönetecek. Mücadele TRT Kurdi’den naklen yayınlanacak. Elazığ Belediyespor, Payasspor (D) ve Fethiyespor’u yenerek çıkış yakalayan yeşil kırmızılı ekip Cizre’yi de yenip üst sıralardaki yerini sağlamlaştırmak istiyor. Kaf Kaf’ta zorlu deplasman öncesi eksik oyuncu bulunmuyor. Şırnak temsilcisi ligde topladığı 14 puanla 12. sırada yer alırken, yeşil kırmızılılar 21 puanla grupta üçüncü basamakta bulunuyor. Teknik Direktör Soner Tolungüç, “Hedeflerimize ulaşmak için kayıp istemiyoruz. Sahada rakibimizden daha çok koşarak, galibiyeti arzu eden oyunu ortaya koyarak üç puana ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.