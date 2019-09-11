Kaf Kaf düş kırıklığı

Fatih Tanfer: Karşıyaka’nın evinde oynadığı ilk maçında Kozan karşılaşması sonrası bizim kahır mektubundan başka yazacak bir şeyimiz yok. Hakan’ın kaçırdığı gol kelimenin tam anlamıyla saç baş yoldurttu. Olmadı. Gol olsa Karşıyaka ikinci maçında da son saniye golüyle 1 puana kavuşacaktı. Karşıyaka’da Mesut Hoca’ya hak veriyorum. Fizik gücü yüksek, enerjik bir oyun anlayışı var ve buna uyan oyuncuları tercih ediyor. Ancak Doğukan ile Hakan Kuş’un hala bu kadar etkili olmalarına rağmen hücumda senkronize olamamaları, kendilerine orta alandan yeterli desteğin gelmemesini akıllara getiriyor. Geçen haftada yazmıştım. Başta Harun ve Görkem’in takıma pozitif etki yapması şarttır. Koşan, mücadele eden terinin son damlasına kadar sahada varlığını hissettiren Karşıyaka’nın, oyun anlamındaki eksikliklerini görmezden gelemeyiz. Bu hafta BAY takım. Ziraat Türkiye Kupası maçı onlar için bir avantaj. Eksikliklerin giderilerek puan anlamında yukarılara doğru çıkılması şarttır.



Mehmet Demirtaş: Geçtiğimiz sezonun son maçlarında bizleri ayağa kaldıran ve Play Off’lara kalarak heyecanımızı arttıran Karşıyaka, sanki sahada izlediğimiz Karşıyaka değildi. Halbuki kadronun tamamına yakını geçen sene ile aynı. İlk hafta deplasmanda alınan 1 puanın rehaveti, Kaf Kaf’ı seyircisi önünde üretkenlikte eksikliğe mi itti? Aylar sonra takımını evinde izleyen o güzel taraftar küstürülmemeli. Geçen sezonun ilk devresinde gördüğümüz kötü rüyaları tekrardan görmemeliyiz. Bunun için yol yakınken doğru önlemler alınmalı.