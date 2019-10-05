05.10.2019 - 02:17 |
Kaf Kaf, Fatsa’da 3 puan avında
TFF 3. Lig 2. Grup’ta sezonun ilk galibiyetini Teknik Direktör Soner Tolungüç yönetiminde çıktığı ilk maçta alarak düşme hattından çıkan Karşıyaka, bugün Fatsa Belediyespor’a konuk olacak.
Fatsa İlçe Stadı’ndaki mücadele saat 14.30’da başlayacak. Yeşil kırmızılılar grupta 4 maçta 4 puan toplarken, 5 haftada 2 puan alabilen Fatsa ise düşme hattında yer alıyor.
Arslantepe Höyüğünde 5700 yıllık çocuk iskeleti bulunduMalatya’da bulunan Arslantepe Höyüğü’nde bu yıl yapılan kazı çalışmalarında tahmini olarak 5 bin 700 yıllık olduğu değerlendirilen çocuk iskeleti bulundu.