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    HaberlerEgeKaf Kaf, Fatsa’da 3 puan avında
    05.10.2019 - 02:17 |

    Kaf Kaf, Fatsa’da 3 puan avında

    TFF 3. Lig 2. Grup’ta sezonun ilk galibiyetini Teknik Direktör Soner Tolungüç yönetiminde çıktığı ilk maçta alarak düşme hattından çıkan Karşıyaka, bugün Fatsa Belediyespor’a konuk olacak.

    Kaf Kaf, Fatsa’da 3 puan avında

    Fatsa İlçe Stadı’ndaki mücadele saat 14.30’da başlayacak. Yeşil kırmızılılar grupta 4 maçta 4 puan toplarken, 5 haftada 2 puan alabilen Fatsa ise düşme hattında yer alıyor.

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