Kaf Kaf geliyor

Maçın başlama düdüğüyle birlikte her iki takım da kontrollü bir oyunu tercih etti. Karşıyaka’da Mustafa Aşan Enes’e, Fethiye’de de Mert Harun’a yakın markaj yaptı. Fethiye ayrıca sahanın her yerinde yaptığı baskıyla Karşıyaka’ya oyun kurdurmamayı amaçladı. Hücumdaki hızlı oyuncular Hakan Kuş, Doğukan ve Namık kanatlara inip defans derinliğini ortadan kaldırmaya çalıştı. Ancak Fethiye’de genç ve yetenekli stoper Mert ile tecrübeli Sabri ve Hüseyin Doğru savunma yaptı. Fethiyespor, Karşıyaka’yı dar alanda hapsetti. Maçın ilk yarısının en tehlikeli iki atağını da Fethiyespor yaptı. Maçın ikinci yarısında mutlak gole ihtiyacı olan Karşıyaka baskısını arttırdı ve rakibinin üzerine gitti. 52. dakikada Mert Caymaz’ın kırmızı kart görmesiyle de Fethiyespor’un 10 kişi kalması, Karşıyaka’nın ekmeğine adeta yağ sürdü. Soner Hoca oyuna Namık’ın yerine Mustafa Değirmenci’yi aldı. Karşıyaka rakibini kendi alanına hapsetti. Karşıyaka adına futbol hızlı, sert ve fizik gücüne dayalı bir oyun şekline döndü. Çabuk, dikine ve uzun paslarla oynamaya başladılar. 65. dakikada Doğukan’ın getirip Hakan’a “al da at” dediği pozisyonda durum 1-0 oldu. Karşıyaka gol sonrası takım halinde oyun disiplinindeki devamlılık ve enerjik oyun yapısıyla etkisini arttırdı. Ancak Fethiyespor’lu Mert’in 90’a giden kafasını köşeden çıkaran Mehmet Aksoy’da bu galibiyetin mimarlarındandı. Mustafa Değirmenci’nin 89. dakikada sağ kanattan getirdiği topu Özgür, Karşıyaka’nın ikinci golü olarak Fethiye ağlarına yolladı. Karşıyaka bilhassa ikinci yarıda oynadığı iyi oyun, fiziksel ve taktiksel üstünlüğünün sonucunda attığı 2 golle galip geldi. Böylesi bir oyun anlayışı karşısında 3 puanın gelmesi kaçınılmazdı ve öyle de oldu.