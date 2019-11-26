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    HaberlerEge HaberleriKaf Kaf, gözünü zirveye dikti
    26.11.2019 - 00:00 |

    Kaf Kaf, gözünü zirveye dikti

    TFF 3. Lig 2. Grup’ta Cizrespor’u 2-0 yenerek 4’te 4 yapan Karşıyaka, hedef büyüttü. Hem oyunsal hem de futbolcuların gelişimi anlamında çok sıkı çalıştıklarını dile getiren Teknik Direktör Soner Tolungüç, “Bu ligde Karşıyaka’ya yakışır bir mücadele ortaya koyacağız. Hedefimiz daha da büyüyecek. Zirve yarışında var olacağız ve en üst noktayı hedefleyeceğiz” dedi.

    İstanbul "kadına karşı şiddete hayır" demek için turuncuya büründüİstanbul'un simge yapıları olan tarihi binalar, kuleler ve köprüler, "25 Kasım Kadına Şiddete Karşı Mücadele ve Uluslararası Dayanışma Günü" kapsamında turuncu renk ile aydınlatıldı.
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    25 Kasım 2019 Magazin Bülteni.
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