Kaf Kaf, gözünü zirveye dikti

TFF 3. Lig 2. Grup’ta Cizrespor’u 2-0 yenerek 4’te 4 yapan Karşıyaka, hedef büyüttü. Hem oyunsal hem de futbolcuların gelişimi anlamında çok sıkı çalıştıklarını dile getiren Teknik Direktör Soner Tolungüç, “Bu ligde Karşıyaka’ya yakışır bir mücadele ortaya koyacağız. Hedefimiz daha da büyüyecek. Zirve yarışında var olacağız ve en üst noktayı hedefleyeceğiz” dedi.