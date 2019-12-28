Transfer yasağı bulunan yeşil kırmızılılar, devre arasında takviye yaparak güçlenecek rakiplerini fiziksel gücünü artırarak dize getirmeyi hedefliyor. Teknik Direktör Soner Tolungüç, “Göreve geldiğimiz 5. haftada oyuncuların fiziksel anlamda yeteri kadar mesafe kat etmediğini görmüştük. Sakatlıklar ve hastalıklar üst üste gelince zorlandık. Altyapıdan kampa dahil ettiğimiz genç oyuncularımıza tecrübe kazanmaları için hazırlık maçlarında görev vereceğiz” dedi. Öte yandan Karşıyaka, Antalya kampındaki ilk hazırlık maçında bugün 2. Lig Kırmızı Grup’ta kümede kalma mücadelesi veren Niğde Anadolu FK ile karşılaşacak.