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    HaberlerEgeKaf Kaf için Atatürk'e
    07.09.2019 - 02:36

    Kaf Kaf için Atatürk'e

    TFF 3. Lig 2. Grup’ta sezona Büyükçekmece Tepecikspor deplasmanındaki 1-1’lik beraberlikle başlayan Karşıyaka, bugün 4 ay sonra ilk kez taraftarıyla buluşacak.

    Kaf Kaf için Atatürk'e

    Yeşil kırmızılı ekip sezonun ilk iç saha maçında Kozanspor’u ağırlayacak. Atatürk Stadı’ndaki mücadele saat 16.30’da start alacak. İzmir temsilcisinde sakatlıkları bulunan Mustafa Aşan ve Doğukan’ın maçta forma giymeleri bekleniyor. Evinde son olarak 10 Mayıs’ta 3. Lig Play Off çeyrek finalinde Van Büyükşehir Belediyespor’u ağırlayan Karşıyaka’da, Teknik Direktör Mesut Toros, taraftarlarına galibiyet armağan etmek istediklerini söyledi. Karşıyaka’nın rakibi Kozanspor, grupta ilk haftayı bay takım olarak geçti. Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası 2. eleme turunda Muğlaspor’u konuk edecek Karşıyaka, ligde 3. haftayı ise bay geçirecek.

    Bir motosiklet Üstünde 7 kişi, 2 köpek, eşyalarHindistan'da kaydedilen bir görüntü bu kadar olmaz dedirtti.
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    6 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
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