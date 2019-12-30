30.12.2019 - 00:01 |
Kaf Kaf, provada gençlerini kazandı
TFF 3. Lig 2. Grup’ta Antalya kampını sürdüren Karşıyaka, ilk hazırlık maçında 2. Lig temsilcisi Niğde Anadolu FK’ya, 1-0 öne geçmesine rağmen 2-1 mağlup olsa da gençlerinin performansına sevindi.
Yeşil kırmızılı ekip sahaya Efe - Fatih, Cihan, Mustafa Değirmenci, Onur Kıntaş, Kerem, Çağatay, Görkem, Mustafa Durgun, Mert, Batuhan ilk 11’iyle çıktı. Kaf Kaf’ta sezon başında sözleşme yenilenmedikten sonra geçen haftalarda takıma dönen Onur, aylar sonra ilk kez bu maçta forma giydi. Takımla altyapıdan kampa götürülen Mustafa Durgun, Kerem ve Çağatay ilk 11’de oynadı. Altyapı patentli Mert ve Batuhan da 11’de görev yaptı. Kaf Kaf’ın golünü Mert’in ortasında Mustafa Durgun attı.
İzmir'de peş peşe 2 korkunç cinayetSon dakika haberine göre; Torbalı ilçesinde maskeli bir kişi, önce İlçe Sağlık Müdürü Mehmet Park'ı, ardından da olay yerine yakın yolda karşılaştığı bir doktoru tehditle evine götürerek onun eşini öldürdü. Polis, kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.