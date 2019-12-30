Yeşil kırmızılı ekip sahaya Efe - Fatih, Cihan, Mustafa Değirmenci, Onur Kıntaş, Kerem, Çağatay, Görkem, Mustafa Durgun, Mert, Batuhan ilk 11’iyle çıktı. Kaf Kaf’ta sezon başında sözleşme yenilenmedikten sonra geçen haftalarda takıma dönen Onur, aylar sonra ilk kez bu maçta forma giydi. Takımla altyapıdan kampa götürülen Mustafa Durgun, Kerem ve Çağatay ilk 11’de oynadı. Altyapı patentli Mert ve Batuhan da 11’de görev yaptı. Kaf Kaf’ın golünü Mert’in ortasında Mustafa Durgun attı.