21.10.2019 - 01:04 |
Kaf Kaf, Sarıca’yla yeniden doğdu
Basketbol Süper Ligi’nin 4. hafta maçında Sigortam.net İTÜ’yü 38 sayı farkla 105-67 yenerek liderliğini sürdüren Pınar Karşıyaka, sezonun ilk haftalarında 4 yıl sonra ilk kez 4’te 4 yaptı.
En son yine Antrenör Ufuk Sarıca yönetiminde bir önceki sezon şampiyon olup tarihinde ilk ve son kez Euroleague oynadığı 2015-16 sezonunda lige üst üste 4 galibiyetle başlayan Karşıyaka, Sarıca yuvaya döndükten sonra aynı başarıyı tekrarladı. Ufuk Sarıca kulüpten ayrıldıktan sonra 3 yıl Play Off’a bile kalamayan yeşil kırmızılı kulüp, oluşturduğu güçlü kadroyla bu yıl henüz sezon başında iddiasını kanıtladı. Kaf Kaf’ta yeni transferlerden Onuralp, İTÜ karşısında attığı 24 sayıyla kariyer rekorunu kırdı. Sezon başlamadan kısa süre önce İstanbul BŞB yerine lige dahil edilen İTÜ ise Karşıyaka yenilgisiyle 4’te 0 çekti. Kaf Kaf, hafta içinde FIBA Europe Cup’ta Spirou Basket’e konuk olacak.
Şili'de 'ulaşıma zam' protestosu, şiddet eylemine dönüştüÜlkede, özellikle başkent Santiago'da hayatı durma noktasına getiren gösterilerde 3 kişi hayatını kaybetti, 960 kişi tutuklandı. Şili ordusu, başkent Santiago için dün ilan edilen sokağa çıkma yasağının uzatıldığını duyurdu. Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, 'Bütün yurttaşlarımızı bu zor zamanda birlik olmaya, ülkemizi ve büyük çabalarla inşa ettiklerimizi korumaya davet ediyorum. Şiddet olaylarına karışan bir grubun birlikte kurduğumuz onca şeye zarar vermesine izin veremeyiz' dedi.