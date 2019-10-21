Kaf Kaf, Sarıca’yla yeniden doğdu

En son yine Antrenör Ufuk Sarıca yönetiminde bir önceki sezon şampiyon olup tarihinde ilk ve son kez Euroleague oynadığı 2015-16 sezonunda lige üst üste 4 galibiyetle başlayan Karşıyaka, Sarıca yuvaya döndükten sonra aynı başarıyı tekrarladı. Ufuk Sarıca kulüpten ayrıldıktan sonra 3 yıl Play Off’a bile kalamayan yeşil kırmızılı kulüp, oluşturduğu güçlü kadroyla bu yıl henüz sezon başında iddiasını kanıtladı. Kaf Kaf’ta yeni transferlerden Onuralp, İTÜ karşısında attığı 24 sayıyla kariyer rekorunu kırdı. Sezon başlamadan kısa süre önce İstanbul BŞB yerine lige dahil edilen İTÜ ise Karşıyaka yenilgisiyle 4’te 0 çekti. Kaf Kaf, hafta içinde FIBA Europe Cup’ta Spirou Basket’e konuk olacak.