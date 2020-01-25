25.01.2020 - 03:37 |
Kaf Kaf son virajda
TFF 3. Lig 2. Grup’ta 4 sezondur süren transfer yasağını borçlu olunan futbolcu, kulüp çalışanı, antrenör ve teknik direktörlerden tek dönemlik muvafakatname alarak kaldırmaya çalışan Karşıyaka’nın ikna etmesi gereken birkaç isim kaldığı açıklandı.
Genel Sekreter Mehmet Yaya, “Kulüpten alacaklı olan 112 isimden yaklaşık 100’ü muvafakatname vermeye ikna oldu. Diğer isimlerle görüşmelerimiz sürüyor” dedi.
Elazığ depreminin şiddetini gösteren en net görüntülerElazığ Sivrice merkez üssü olan 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetini en net şekilde gösterenlerden biri avize satışı yapan bir iş yerinin güvenlik kamerası oldu.
Doğum anında depreme yakalandılar! İşte o anlar...Elazığ'da yaşanan 6,8'lik deprem anında doğum ile ölüm korkusu aynı anda yaşandı. Deprem anında çekilen görüntülerde Malatya'da özel bir hastanenin doğumhanesinde deprem anında yenidoğan bebeğin sağlık kontrollerini yapan sağlık çalışanları yer alıyor. Sağlık çalışanlarının o anlardaki soğukkanlılığı ise görüntülere böyle yansıdı.