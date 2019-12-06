Kaf Kaf transfer için harekete geçti

3. Lig 2. Grup’ta üst üste 4 galibiyetin ardından iç sahada Turgutluspor’a 2-1 yenilerek 5. sıraya gerileyen yeşil kırmızılılar, ara transfer döneminde yasağı açıp kadrosunu şampiyon olacak şekilde takviye etmenin hesaplarını yapıyor. Daha önce formasını giymiş 50 civarında eski futbolcu ve antrenöre yaklaşık 20 milyon lira kesinleşmiş borcu bulunan Karşıyaka, oyuncular ve avukatlarıyla görüşerek ara transfer döneminde alacaklarından tek dönemliğine feragat etmelerini talep ediyor. Bazı bölgelerde alternatifi olmayan, elinde Hakan Kuş dışında santrfor bulunmayan Karşıyaka, yasağı kaldırıp şampiyonluğa oynayacak kadro kurmayı planlıyor.