14.11.2019 - 01:05 |
Kaf Kaf’a Tugay’dan prim dopingi
TFF 3. Lig 2. Grup’ta üst üste galibiyetlerle düşme barajından sıyrılıp adını Play Off hattına yazdıran Karşıyaka’ya, Belediye Başkanı Cemil Tugay’dan prim desteği geldi. Başkan Tugay, takımın iç sahadaki Elazığ Belediyespor galibiyetinin 2’şer bin liralık primlerini ödedi.
Moral tazelediler
Başkan Cemil Tugay’ın son olarak deplasmanda kazanılan Payasspor maçına da 2 bin 500’er lira prim dağıtacağı öğrenildi. Sezon başından beri maaşlarını almakta sıkıntılar yaşayan, primlerle ayakta duran futbolcular, Cemil Tugay’ın prim desteğiyle moral tazeledi.
Erdoğan ve Trump'tan ortak basın açıklamasıCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump, Beyaz Saray'da ortak basın toplantısı düzenledi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump ile görüşmesine ilişkin, '(ABD ile) Köklü müttefiklik bağımıza uygun bir şekilde ilişkilerimizde yeni bir sayfa açmakta kararlıyız.' dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump'ın gönderdiği mektupla ilgili de 'Mektupları bugün Sayın Başkan'a tekrar takdim ettim.' açıklamasında bulundu.