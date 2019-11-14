Kaf Kaf’a Tugay’dan prim dopingi

TFF 3. Lig 2. Grup’ta üst üste galibiyetlerle düşme barajından sıyrılıp adını Play Off hattına yazdıran Karşıyaka’ya, Belediye Başkanı Cemil Tugay’dan prim desteği geldi. Başkan Tugay, takımın iç sahadaki Elazığ Belediyespor galibiyetinin 2’şer bin liralık primlerini ödedi.

Moral tazelediler

Başkan Cemil Tugay’ın son olarak deplasmanda kazanılan Payasspor maçına da 2 bin 500’er lira prim dağıtacağı öğrenildi. Sezon başından beri maaşlarını almakta sıkıntılar yaşayan, primlerle ayakta duran futbolcular, Cemil Tugay’ın prim desteğiyle moral tazeledi.