21.11.2019 - 01:50 |
Kaf Kaf’a zirve şansı
TFF 3. Lig 2. Grup’ta son 3 maçını kazanarak 21 puanla 3. sıraya yükselen Karşıyaka, bu hafta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Cizrespor’u deplasmanda yenerek zirveye bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor
Yeşil kırmızılılar, maç fazlasıyla 7 puan önünde yer alan 28 puanlı lider Kocaelispor’un evinde 25 puanlı 2. sıradaki Esenler Erokspor’la karşı karşıya geleceği 14. haftayı kayıpsız geçmek istiyor. Ligde 5 haftadır mağlubiyet yüzü görmeyen Kaf Kaf, deplasmanda ilk kez 2’de 2 yaparak dış saha karnesini düzeltmeyi amaçlıyor.
Evden gelen koku korkunç gerçeği ortaya çıkardıAdana'da yalnız yaşayan ve yaklaşık 10 gün önce yaşamını yitiren Mustafa Ağkurt (70), evinden yayılan kötü kokudan şüphelenip, polis ve çilingir yardımıyla eve giren komşuları tarafından bulundu.