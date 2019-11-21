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    HaberlerEge HaberleriKaf Kaf’a zirve şansı
    21.11.2019 - 01:50 |

    Kaf Kaf’a zirve şansı

    TFF 3. Lig 2. Grup’ta son 3 maçını kazanarak 21 puanla 3. sıraya yükselen Karşıyaka, bu hafta alt sıralardan kurtulma mücadelesi veren Cizrespor’u deplasmanda yenerek zirveye bir adım daha yaklaşmayı hedefliyor

    Kaf Kaf’a zirve şansı

    Yeşil kırmızılılar, maç fazlasıyla 7 puan önünde yer alan 28 puanlı lider Kocaelispor’un evinde 25 puanlı 2. sıradaki Esenler Erokspor’la karşı karşıya geleceği 14. haftayı kayıpsız geçmek istiyor. Ligde 5 haftadır mağlubiyet yüzü görmeyen Kaf Kaf, deplasmanda ilk kez 2’de 2 yaparak dış saha karnesini düzeltmeyi amaçlıyor.

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