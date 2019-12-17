Kaf Kaf’ın gençleri gücünü gösterdi

Yeşil kırmızılılarda ikinci kez teknik direktörlüğü devralan Tolungüç, grupta 3 maçta 1 puanla devraldığı takımla 13 maçta 26 puan topladı. Devreyi 27 puanla tamamlayan Kaf Kaf, son 9 maçta 6 galibiyet alarak alkışı hak etti. Turgutluspor maçında yol kazası yaşadıklarını belirten Soner Tolungüç, “Amacımız lideri kovalamaktı. Ufak tefek yol kazaları oldu ama yarışa ortak olup kopmadık” dedi. Çiğli Selçuk Yaşar Tesisleri’ndeki antrenman sahasının bakımda olmasının kendilerini etkilediğini belirten Tolungüç, “Son 1.5 aydır farklı sahalarda çalışıyoruz. Oyuncularımız antrenman sonrası kendilerini koruyamayıp hastalanıyor. Bu da en önemli silahımız olan fizik kalitemizi düşürüyor” diye konuştu. Ligde ikinci yarının çok daha çetin geçeceğini söyleyen Tolungüç, “Birçok rakibimiz ekonomik açıdan rahat. Transfer yapacaklar. Kış şartlarında mücadele edeceğiz. Yine elimizden gelenin en iyisini yaparak Karşıyaka’yı tüm şartlarda ayakta tutmaya çalışacağız. Bir tane Karşıyaka var. Tüm camia olarak tartışmayı, kavgayı bir kenara bırakıp futbol takımı yaşatmaya bakmalıyız” ifadelerini kullandı.