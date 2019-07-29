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    HaberlerEgeKaf Kaf’ta gelenek bu yıl da sürdü
    29.07.2019 - 00:54

    Kaf Kaf’ta gelenek bu yıl da sürdü

    TFF 3. Lig temsilcilerinden Karşıyaka’da yeni sezon öncesi profesyonel sözleşme imzalayan genç oyuncuların saçları Afyonkarahisar kampında kazıtıldı. Yeşil kırmızılılarda geçmiş yıllarda olduğu gibi kamp dönemlerinde A takıma dahil olan yeni futbolcuların saçlarını sıfır numara yapma geleneği sürdü. 2000 doğumlu oyuncular Batuhan Kara, Mert Yılmaz ve Caner Cengiz’in saçlarını kesen takımın deneyimli isimleri Metin ve Hakan Kuş, “Saçları uzun diye Hakan Denizci’ye kıyamadık” açıklaması yaptı.

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