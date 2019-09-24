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    HaberlerEgeKaf Kaf’ta golcüler suskun
    24.09.2019 - 00:20 |

    Kaf Kaf’ta golcüler suskun

    TFF 3. Lig 2. Grup’ta ilk 3 maçta galibiyete hasret kalıp 1 puanla düşme hattına gerileyen Karşıyaka’da, geçen sezonun yıldızları bu yıl suskun kaldı.

    Kaf Kaf’ta golcüler suskun

    Yeşil kırmızılılarda Hakan Kuş, Doğukan, Özgür gibi gol ayakları hiç skor üretemedi. Muğlaspor’a elendiği Ziraat Türkiye Kupası sınavı dahil çıktığı 4 resmi maçta yalnız Harun ve Mustafa Aşan’la toplam 2 gol atabilen Karşıyaka’da geçen sezon 12 golle takımını sırtlayan Hakan Kuş sıfır çekti. Sezon başından bu yana bir türlü sıkıntılarını aşamayan Karşıyaka, çözüm arayışında. Geçen yıl takıma Play Off oynatan Teknik Direktör Mesut Toros’a sosyal medyada sezon öncesi yükselmeye başlayan tepkiler ise sürüyor.

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