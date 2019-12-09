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    HaberlerEge Haberleri Kaf Kaf’ta kaleci isyanı
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    10.12.2019 - 00:00 |

    Kaf Kaf’ta kaleci isyanı

    TFF 3. Lig 2. Grup’ta 6 maçta 5 galibiyet, 1 beraberlik aldığı müthiş serinin ardından üst üste Turgutlu ve Derincespor’a yenilen Karşıyaka, 6 hafta sonra Play Off hattından çıktı.

    Kaf Kaf’ta kaleci isyanı

    Hakan ve Cenk’in golleriyle 2 kez öne geçtiği Derince deplasmanında 4-2’lik mağlubiyete engel olamayan Kaf Kaf, aylar sonra art arda 2 maçı puansız tamamladı. Grupta 24 puanda kalıp lider Kocaelispor’un 10 puan gerisine düşen Karşıyaka, ilk yarının son maçında Ofspor’u devre arasına Play Off hattında girmek için ağırlayacak. Karşıyaka taraftarları 4-2’lik Derince BLD mağlubiyeti sonrası sosyal medyada en çok kalede Mehmet tercihini eleştirdi.

    6 maçta 7 gol

    Kaf Kaf’ta son 6 maçtır eldivenleri geçen sezondan beri aralıksız oynayan Erdoğan’dan devralıp 3. Lig’de ilk kez forma giyen Mehmet, özellikle Turgutlu ve Derince karşısında kalesinde gördüğü 6 golle tepki aldı. Derince önünde ilk yarıda kendi yaptırdığı penaltıda gole izin vermeyen genç file bekçisi, forma giydiği 6 maçta kalesinde 7 gol gördü. Geçen sezon 6 maçlık gol yememe serileri yakalayan Erdoğan bu sezon ilk 9 maçta forma giyip 7 gol yedi.

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