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    HaberlerEgeKaf Kaf’ta Kuş sevinci
    23.10.2019 - 00:30 |

    Kaf Kaf’ta Kuş sevinci

    Evinde Kocaelispor’u 1-0 yenen Karşıyaka’da galibiyet golüne imza atan Hakan Kuş, gol orucunu bozdu.

    Kaf Kaf’ta Kuş sevinci

    İlk 7 maçta yakaladığı fırsatları değerlendirememesi nedeniyle eleştirilen 25 yaşındaki santrfor, bu sezon ilk kez rakip fileleri sarsarak zorlu Kocaelispor randevusunun kahramanı oldu. Gol siftahını yaparak taraftarların gönlünü alan Hakan Kuş, kendisine güvenen teknik heyeti ve yönetimi mahcup etmedi. Geçen sezon attığı 12 golle takımının Play-Off oynamasında önemli rol oynayan Hakan, “İlk haftalardaki gibi değiliz, her an gol atabilme potansiyeline sahibiz. Kocaeli karşısında final paslarını iyi yapabilseydik farklı kazanabilirdik” dedi.

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    22 Ekim 2019 Magazin Bülteni.
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