20.12.2019 - 00:00 |
Kaf Kaf’ta Namık fark yarattı
Karşıyaka’da Namık Barış Çelik, bu sezon ortaya koyduğu performansla takımın vazgeçilmez isimlerinden biri oldu. Takım arkadaşları gibi altyapıdan çıkıp 2. Lig’de 6, geçen sezon 3. Lig’de 4 maçta görev yapan 21 yaşındaki kanat oyuncusu, bu sezon ise ilk 11’in değişilmezleri arasına girmeyi başardı. Ligde bu sezon ilk iki maçta 11’de oynayan, devrenin son 6 haftasında sürekli ilk 11’de forma giymeye başlayan Barış, bu periyotta 2 gol 4 asist üretti. Genç yıldız adayı bu yıl 8’i ilk 11’de toplam 12 maçta forma giyerek 653 dakika sahada kaldı.
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