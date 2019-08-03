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    HaberlerEgeKaf Kaf’ta taraftar stat için harekete geçti
    03.08.2019 - 03:22

    Kaf Kaf’ta taraftar stat için harekete geçti

    Göztepe ve Alsancak’ta yapılacak yeni stadyumların inşaat çalışmaları sürerken, yapımına bir türlü başlanamayan Karşıyaka Stadı için yeşil kırmızılı taraftalar harekete geçti.

    Kaf Kaf’ta taraftar stat için harekete geçti

     Karşıyaka Çarşı grubunun tribün lideri Taner Ütüklerli, yasal engellerin ortadan kalkmasını istediklerini belirterek konuyla ilgili önce İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer’i ziyaret edeceklerini söyledi. Karşıyaka Spor Kulübü’nün 107 yıllık bir tarihe sahip olduğunu hatırlatan Ütüklerli, “Atamızın ay yıldızla onurlandırdığı kulübümüzün de artık bir stadı olması ve Karşıyaka’ya herkesin sahip çıkması adına İzmir Büyükşehir Başkanlığı’na gidiyoruz. Gerekirse yürüyerek Ankara’ya gideceğiz” mesajı verdi.

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    2 Ağustos 2019 Magazin Bülteni.
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