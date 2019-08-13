Kaf Kaf’ta Toros umutlu

Oyuncularının hazırlık kampı ve maçlarında sergilediği performanstan umutlu olduğunu dile getiren teknik adam, “Şu an tam olarak hazırız diyemem. 31 Ağustos’ta ilk maçımıza çıkacağız. Bu tarihe kadar tüm eksikliklerimizi gidereceğimizi düşünüyorum. Takımda sadece Doğukan’ın sakatlığı bulunuyor. Onu Kastomanonuspor’la oynadığımız maçta riske etmedim. Ancak en iyi şekilde çalışıyoruz. Tüm camiamızın Kurban Bayramı’nı kutluyorum. Her geçen gün seviyemiz yukarılara çıkacaktır” diye konuştu.