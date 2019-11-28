Kaf Kaf’ta Yungul görevden ayrıldı

Karşıyaka’da 2 yıldır futbol altyapı başkanlığı yapan kulübün eski futbolcularından Tayfun Yungul, görevinden istifa etti. Altyapıda etkisiz kalan yeşil kırmızılıları atağa kaldıran Yungul, idari konularda kurdukları düzenin dışına çıkıldığı gerekçesiyle ayrıldığını açıkladı. Yungul, “İdari konularda düzenin dışına çıkıldığı için rahatsızlık duyup ayrılmam gerektiğini kararlaştırdım. Karşıyaka’da altyapının önümüzdeki süreçte daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum” dedi.