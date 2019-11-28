29.11.2019 - 00:00 |
Kaf Kaf’ta Yungul görevden ayrıldı
Karşıyaka’da 2 yıldır futbol altyapı başkanlığı yapan kulübün eski futbolcularından Tayfun Yungul, görevinden istifa etti. Altyapıda etkisiz kalan yeşil kırmızılıları atağa kaldıran Yungul, idari konularda kurdukları düzenin dışına çıkıldığı gerekçesiyle ayrıldığını açıkladı. Yungul, “İdari konularda düzenin dışına çıkıldığı için rahatsızlık duyup ayrılmam gerektiğini kararlaştırdım. Karşıyaka’da altyapının önümüzdeki süreçte daha iyi yerlere geleceğine inanıyorum” dedi.
19 yıl vücudundaki kurşunla yaşadı: Düğünlere gitmiyorumSamsun'da asker eğlencesi sırasında bir kişinin havaya açılan ateş sonucu ölmesi üzerine Muğla'da yaşayan bir kadın, kendi başına da aynı olayın geldiğini belirterek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duruma tepki gösterdi.