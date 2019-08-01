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    HaberlerEgeKaf Kaf’tan ayrılan kulüp bulamadı
    01.08.2019 - 01:12

    Kaf Kaf’tan ayrılan kulüp bulamadı

    Karşıyaka’da yeni sezon öncesi kadrodan elenen 6 futbolcu da henüz kendilerine kulüp bulamadı.

    Kaf Kaf’tan ayrılan kulüp bulamadı

    Yeşil kırmızılılarda 2018-19 sezonunda forma şansı bulamayan Batuhan Çalışkan, Batuhan Altın ve Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman’ın oğlu Ersagun Akbar Karaman sözleşmelerini fesheden ilk 3 isim oldu. Son olarak yeni sezon öncesi sol bek Onur Kıntaş ve forvet Bartu Umut ile vedalaşıldı. 6 oyuncu da şimdiye kadar herhangi bir kulüple anlaşma sağlayamadı.

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