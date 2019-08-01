Kaf Kaf’tan ayrılan kulüp bulamadı

Yeşil kırmızılılarda 2018-19 sezonunda forma şansı bulamayan Batuhan Çalışkan, Batuhan Altın ve Trabzonspor Teknik Direktörü Ünal Karaman’ın oğlu Ersagun Akbar Karaman sözleşmelerini fesheden ilk 3 isim oldu. Son olarak yeni sezon öncesi sol bek Onur Kıntaş ve forvet Bartu Umut ile vedalaşıldı. 6 oyuncu da şimdiye kadar herhangi bir kulüple anlaşma sağlayamadı.