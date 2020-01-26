Kaf Kaf’tan çağrı

Transfer yasağını kaldırabilmek için henüz imza vermeyen Sait Karafırtınalar, Emre Toraman, Tonia Tisdell, Behram Zülaloğlu, Özgür Volkan Yıldırım, Mustafa Sabri Odabaşı, Şahin Şekerci, Ercan Yıldız, İbrahim Yıldız, Osman Fırat, Halim Okta ve ekibine yönelik ‘Sesleniyoruz’ başlığıyla bir açıklama yayımlayan Karşıyakalılar, şu ifadelere yer verdi:



“100 dosyanın sahipleri bugüne kadar alamadıkları emeklerinin karşılığı için koskoca 108 yıllık kulübün ve yapılan fedakârlıkları hiçbir zaman unutmayan Karşıyaka taraftarının daha fazla acı çekmemesi için sadece bu döneme mahsus muvaffakatlarını verip, transferin önünü açarak hem şampiyonluk yolunun açılmasına hem de bir üst ligin maddi imkanları sayesinde emeklerinin karşılığını bir an önce alabilme imkanlarını yarattılar. Siz de bu fedakârlığı yaparak birlikte Kaf Kaf çektiğiniz, bu büyük taraftarın gönlünü bir kez daha fethedin.”