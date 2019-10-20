20.10.2019 - 00:21 |
Kahvaltıda buluştu
Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, Atapark Çayzade’de düzenlenen kahvaltı programında muhtarlarla buluştu.
19 Ekim Muhtarlar Günü’nü kutlayan Başkan Çakın, “Mahallelerimizde ihtiyaçların tespiti, yapılabilecek hizmetlerin planlanması adına, muhtarlarımızla yerel yönetimler olarak daima iç içe olmalıyız” dedi.
Pencereden atlayan kadını yakalamak isterken...Zeytinburnu'nda psikolojik sorunları olduğu belirtilen 32 yaşındaki Fulya B., pencereden atladı. Esnaf İbrahim Türkeli düşen kadını havada yakalamak isterken ağır yaralandı.