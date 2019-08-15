Kahve kültürünü yeniden yazdılar

Urla’da yaşayan Bahar Doğru ile Deniz Aslan, erkek işi olarak görülen kahveciliği başarıyla yürütüyor. İlk zamanlarda halkın yadırgadığı kadın kahveciler, şimdi Türkiye’ye örnek oldu.

Urla’da Bahar Doğru ile Deniz Aslan’ın işlettiği kahveler dikkat çekiyor. Barbaros Köy Kahvesi’nin işletmecisi Bahar Doğru, 10 yıl önce ilk kahvehaneyi kendisinin açtığını belirtti. Urla Belediyesi’nin düzenlediği eğitimleri başarıyla tamamladıktan sonra bu işi yapmaya karar verdiğini anlatan Doğru, “Kahveyi önceleri eşim Ali işletiyordu fakat sonra rahatsızlandı. Ben de eşimin yerine gidip kahveyi açıyor ve çalıştırıyordum. İlk zamanlarda kahveye gelenler ‘Ali bize çay getir’ diyordu. Ben çayları götürünce şaşırıyorlardı. Zamanla bana alıştılar. Küfürlü konuşanlara veya ‘Bana çay ver’ diyenlerin başlarına tepsiyle vuruyordum. Derken zamanla herkes konuşmasına dikkat etti ve kibarlaştı. İşimi severek yapıyorum. Keşke 20 yıl önce başlasaydım” dedi.

Kardeş dayanışması

Urla’nın bir diğer kadın kahvehane işletmecisi ise Zeytinler Köyü’nde yaşıyor. Köy kahvesini her sabah 06.00’da açtığını söyleyen 41 yaşındaki Deniz Aslan, ablası Yeliz Kaya ile birlikte müşterilerine hizmet veriyor. Yaklaşık 3 yıl önce kahvehane işletmeye başladıklarını kaydeden Aslan, “Urla Belediyesi’nden bir heyet köyümüze geldiğinde kendi işimi kurmak istediğimi söyledim. Onlar da köy kahvehanesinin ihaleye çıkacağını, bu ihaleye katılıp teklif vermemi söylediler. Ben de ihaleye katılıp kazandım. Artık bayanlar da gelip kahvehanemizde oturuyor. Müsait oldukça gidip çamaşırı yıkıyoruz, yemeği yapıyoruz tekrar geri dönüyoruz” diye konuştu.

TAM DESTEK

Belediye Başkanı Burak Oğuz da, kadınlara imkan verildiği zaman her işi başarabileceklerini söyledi. Kahvehane işletmecisi kadınların Türkiye’ye örnek olduğunu vurgulayan Oğuz, “Kadınlarımızı girişimciliğe özendirmeli, onları cesaretlendirmeliyiz. Çalışmalarımız bundan sonra da sürecek” ifadesini kullandı.