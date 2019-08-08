BİST99.4050,20EURO6,160,39USD5,500,38 ALTIN264,330,04
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeKahveci esnafına destek sözü
    08.08.2019 - 02:11

    Kahveci esnafına destek sözü

    Kahveci esnafına destek sözü

    Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, kahveci esnafıyla kahvaltıda buluştu; talepleri dinledi. Başkan Çakın, kahvehanelere yapılacak olan mini kütüphanelerle, geçmişten günümüze uzanan kıraathane kültürünün yaşatılması için sunulan proje teklifine destek vereceğini söyledi. Başkan Çakın, “Şehre ve insana faydası olan, Uşakımıza yakışan her türlü projenin yanında olacağız. Kahvehanelerimize kurulacak olan mini kütüphaneler, insanların oraları sadece bir oyun salonu gibi görmesinin önüne geçecek önemli bir adım. Bu proje sayesinde, kahvehanelerimiz sosyal alanlar haline gelecek” dedi.

    Paraları eksik yatan işçiler intihara kalkıştı!Erzurum’da 750 kişilik yurt inşaatında çalışan bir grup işçi paraları eksik yatınca intihar etmeye kalktı. İntihar etmek isteyen işçilerin arkadaşlarını ise polis güçlükle kontrol altına aldı.
    daha fazla video için
    Bahar Candan, bir kadına tekme tokat saldırdıKatıldığı moda programlarıyla adını duyuran Bahar Candan, karşısında ayağını sallayarak oturan genç kadını tekme tokat dövdü
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bayram tatili kaç gün sürecek? Kurban Bayramı hangi günlerde idrak edilecek?

    Bayram tatili kaç gün sürecek? Kurban Bayramı hangi günlerde idrak edilecek?

    Bayram namazı saat kaçta? 11 Ağustos il il Kurban Bayramı namazı vakitleri

    Bayram namazı saat kaçta? 11 Ağustos il il Kurban Bayramı namazı vakitleri

    KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 KPSS sonuç tarihi...

    KPSS sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 KPSS sonuç tarihi...

    FETÖ'cü Ali Sipahi'nin iade talebinin reddedilmesine Türkiye'den tepki

    FETÖ'cü Ali Sipahi'nin iade talebinin reddedilmesine Türkiye'den tepki

    Sıradaki Haber