Kahveci esnafına destek sözü

Uşak Belediye Başkanı Mehmet Çakın, kahveci esnafıyla kahvaltıda buluştu; talepleri dinledi. Başkan Çakın, kahvehanelere yapılacak olan mini kütüphanelerle, geçmişten günümüze uzanan kıraathane kültürünün yaşatılması için sunulan proje teklifine destek vereceğini söyledi. Başkan Çakın, “Şehre ve insana faydası olan, Uşakımıza yakışan her türlü projenin yanında olacağız. Kahvehanelerimize kurulacak olan mini kütüphaneler, insanların oraları sadece bir oyun salonu gibi görmesinin önüne geçecek önemli bir adım. Bu proje sayesinde, kahvehanelerimiz sosyal alanlar haline gelecek” dedi.