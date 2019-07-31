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    HaberlerEgeKahvehanelere kitaplık
    31.07.2019 - 01:55

    Kahvehanelere kitaplık

    Narlıdere Belediyesi bünyesinde kurulan Esnaf Masası, vatandaşların kitap okuma alışkanlığını artırmak ve toplum genelinde farkındalık yaratmak için başlattığı Her Kahvehaneye Bir Kitaplık uygulamasının ilk etabını tamamladı.

    Kahvehanelere kitaplık

    Bir ay içinde 10 farklı kahvehanede kitaplıklar oluşturuldu. Belediye Başkanı Ali Engin de Narlıdere Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Süleyman Gelve ile birlikte, ilk kitapları raflara dizdi. Kitap bağışlamak isteyen Narlıdereli vatandaşların, bağlı bulundukları muhtarlıklara ya da belediye binasına kitapları bırakabileceğini belirten Başkan Engin, “Narlıdereli vatandaşlarımızın kitaplara ve okumaya olan tutkusunu biliyoruz. Bunu daha da geliştirmek ve toplumun geneline yaymak için kahvehanelerimizde kitaplık uygulaması başlattık. Farkındalık yaratmak adına güzel bir adım olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.

    Dr. Enes Bayraklı: Akademisyen olarak böyle bir kararı kabullenemiyorumBildiriye imza atan akademisyenlerden biri olan Bürüksel SETA Araştırmaları Koordinatörü Dr. Enes Bayraklı, CNN TÜRK'e konuştu.
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