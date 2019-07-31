Kahvehanelere kitaplık

Bir ay içinde 10 farklı kahvehanede kitaplıklar oluşturuldu. Belediye Başkanı Ali Engin de Narlıdere Esnaf ve Sanatkârlar Odası Başkanı Süleyman Gelve ile birlikte, ilk kitapları raflara dizdi. Kitap bağışlamak isteyen Narlıdereli vatandaşların, bağlı bulundukları muhtarlıklara ya da belediye binasına kitapları bırakabileceğini belirten Başkan Engin, “Narlıdereli vatandaşlarımızın kitaplara ve okumaya olan tutkusunu biliyoruz. Bunu daha da geliştirmek ve toplumun geneline yaymak için kahvehanelerimizde kitaplık uygulaması başlattık. Farkındalık yaratmak adına güzel bir adım olduğunu düşünüyorum” diye konuştu.