Kalbi güzel palyaçolar

2006 yılında nakille yeni bir hayata başlayan Erdem, yıllar boyu Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi’ni ziyaret etti. Hastalardan Meşe de 2017 yılında kalp nakliyle sağlığına kavuştu. İkili daha sonra organ bekleyen arkadaşlarına destek için Özgür Palyaçolar grubunu kurdu. Erdem’i palyaço kostümüyle gördüğünde ve kalp nakli olduğunu öğrendiğinde ‘Ben de yapabilirim’ dediğini anlatan Meşe, “Nakil bekleyen çocuklara sabretmelerini söylüyorum. Biz başardık, onlar da başarıp bize katılabilir” dedi.