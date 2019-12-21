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    HaberlerEge Haberleri Kalbi güzel palyaçolar
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    21.12.2019 - 03:39 |

    Kalbi güzel palyaçolar

    Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde kalp nakli olan Tayfun Erdem (31) ve Burçin Meşe (21) organ bekleyen çocukları mutlu etmek için kurdukları grup ile hastaneyi ziyaret ediyor.

    Kalbi güzel palyaçolar

    2006 yılında nakille yeni bir hayata başlayan Erdem, yıllar boyu Ege Üniversitesi Çocuk Hastanesi’ni ziyaret etti. Hastalardan Meşe de 2017 yılında kalp nakliyle sağlığına kavuştu. İkili daha sonra organ bekleyen arkadaşlarına destek için Özgür Palyaçolar grubunu kurdu. Erdem’i palyaço kostümüyle gördüğünde ve kalp nakli olduğunu öğrendiğinde ‘Ben de yapabilirim’ dediğini anlatan Meşe, “Nakil bekleyen çocuklara sabretmelerini söylüyorum. Biz başardık, onlar da başarıp bize katılabilir” dedi.

    Milliyet'te Haftanın özeti20 Aralık 2019 haftanın özeti videosu.
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