Kalbinize iyi bakıyor

Kalp sağlığı taramalarında kullanılan en yeni teknolojilerden bilgisayarlı tomografik anjiyografi sistemin, İzmir’e getiren Özel Tınaztepe Galen Hastanesi’nde, kalp hastalığına yakalanma potansiyeli yüksek bireylerin damarlarına hızlı ve zahmetsizce bakılıyor. Sistem ve uygulanan tedavi yöntemleriyle ilgili bilgi veren Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. Ahmet Ozan Kınay, “Kişide ciddi bir hastalık olup olmadığından emin olmak için kullanılan en pratik ve güvenli yöntemlerden biri, çok daha az radyasyonla çok daha net görüntü elde edebiliyoruz” dedi.



Görüntü kapasitesinin yüksek olması dolayısıyla teşhiste başarılı olduklarını belirten Radyoloji Uzmanı Duygu Engin Uzel ise, “Kasıktan ya da atardamardan katater yardımıyla girilerek yapılan normal anjiyodaki riskler yok. Normal kan alınan damara girerek görüntüleyebiliyoruz. Çekim süresi yalnızca 10 saniye” diye konuştu.