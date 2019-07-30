BİST103.3730,52EURO6,270,16USD5,620,11 ALTIN257,67-0,33
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEge‘Kaldığımız yerden devam’
    30.07.2019 - 00:59

    ‘Kaldığımız yerden devam’

    TFF 3. Lig 2. Grup’ta yeni sezona Afyonkarahisar kampında hazırlanan Karşıyaka’nın Teknik Direktörü Mesut Toros, değerlendirmelerde bulundu.

    ‘Kaldığımız yerden devam’

    İkinci etap çalışmalarının oldukça verimli geçtiğini anlatan deneyimli çalıştırıcı, “Çocuklarımız çok iyi çalışıyor. Çok şükür sakatlıklar olmadan kamp dönemi geçiriyoruz. Yeni sezonda bizim hedefimiz belli. Geçen sezon Play Off oynamıştık. Bu sezon da her zaman arzumuzu yukarılarda tutacağız. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Takımımın özgüveni ve morali üst düzeyde. Oynayacağımız hazırlık karşılaşmalarında sonuçlar ne olursa olsun, seviyemiz yukarılara çıkacaktır” diye konuştu.

    Şiddetli sağanak etkili olduKırklareli'nde aniden etkili olan sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
    daha fazla video için
    Bingöl'de trafik kazasıBingöl'ün Karlıova ilçesinde, Fransa'dan yaz tatiline gelen gurbetçi ailenin içinde bulunduğu otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak takla attı. Kazada, Serhat Güzeldere (18) yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    60 kişiyi dolandıran kuyumcu tutuklandı

    60 kişiyi dolandıran kuyumcu tutuklandı

    Meteoroloji uyarı vermişti: Sokaklar göle döndü

    Meteoroloji uyarı vermişti: Sokaklar göle döndü

    DGS tercihleri hangi tarihte gerçekleştirilecek? 2019 DGS tercih kılavuzu...

    DGS tercihleri hangi tarihte gerçekleştirilecek? 2019 DGS tercih kılavuzu...

    1071 akademisyenden, Anayasa Mahkemesi kararına karşı bildiri

    1071 akademisyenden, Anayasa Mahkemesi kararına karşı bildiri

    Sıradaki Haber