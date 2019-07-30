İkinci etap çalışmalarının oldukça verimli geçtiğini anlatan deneyimli çalıştırıcı, “Çocuklarımız çok iyi çalışıyor. Çok şükür sakatlıklar olmadan kamp dönemi geçiriyoruz. Yeni sezonda bizim hedefimiz belli. Geçen sezon Play Off oynamıştık. Bu sezon da her zaman arzumuzu yukarılarda tutacağız. Kaldığımız yerden devam edeceğiz. Takımımın özgüveni ve morali üst düzeyde. Oynayacağımız hazırlık karşılaşmalarında sonuçlar ne olursa olsun, seviyemiz yukarılara çıkacaktır” diye konuştu.