BİST102.6180,76EURO6,230,30USD5,680,12ALTIN274,42-2,21
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEge‘Kalıcı çözümler için çalışıyoruz’
    26.09.2019 - 02:50 |

    ‘Kalıcı çözümler için çalışıyoruz’

    ‘Kalıcı çözümler için çalışıyoruz’

    Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Dereköy, Erdelli, Süleymanköy ve Sindelli mahallelerini ziyaret etti. Mahalle sakinlerinin güvenlik, sağlık, temizlik gibi çeşitli konulardaki istek ve şikayetlerini dinleyen Başkan Dutlulu, “Vatandaşımızın taleplerini dinlemeyi, sorunları yerinde inceleyerek hızlı çözümler bulabilmeyi ve olan iletişimimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz. Kalıcı çözümler için çalışıyoruz” dedi.

    IMF'nin yeni başkanı belirlendiUluslararası Para Fonu (IMF) Başkanlığına Bulgar asıllı Kristalina Georgieva seçildi.
    daha fazla video için
    25 Eylül 2019 Magazin Bülteni25 Eylül 2019 Magazin Bülteni
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonları! 4 şüpheli yakalandı

    Balıkesir'de FETÖ/PDY operasyonları! 4 şüpheli yakalandı

    Korkunç! Canlı yayında pompalı tüfekle intihar etti

    Korkunç! Canlı yayında pompalı tüfekle intihar etti

    Benim Adım Melek 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Benim Adım Melek konusu ve oyuncu kadrosu

    Benim Adım Melek 2. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Benim Adım Melek konusu ve oyuncu kadrosu

    Kuzgun 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Kuzgun 19. yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

    Sıradaki Haber