Akhisar Belediye Başkanı Besim Dutlulu, Dereköy, Erdelli, Süleymanköy ve Sindelli mahallelerini ziyaret etti. Mahalle sakinlerinin güvenlik, sağlık, temizlik gibi çeşitli konulardaki istek ve şikayetlerini dinleyen Başkan Dutlulu, “Vatandaşımızın taleplerini dinlemeyi, sorunları yerinde inceleyerek hızlı çözümler bulabilmeyi ve olan iletişimimizi güçlendirmeyi hedefliyoruz. Kalıcı çözümler için çalışıyoruz” dedi.