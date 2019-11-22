22.11.2019 - 07:50 |
‘Kalıcı olmak istiyoruz’
Yukatel Denizlispor’da Portekizli sağ bek Tiago Lopes, hedef konusunda iddialı konuşmanın doğru olmadığını söyledi.
Yukatel Denizlispor’da Portekizli sağ bek Tiago Lopes, hedef konusunda iddialı konuşmanın doğru olmadığını söyledi. Tecrübeli savunmacı, “Durumun aslında çok pozitif olmadığını biliyoruz. Bu durumu tersine çevirebilmek için çok çalışıyoruz. Bizim maç maç ilerlememiz gerekiyor. İlk sezonda ilk 5 hedefi bana göre konulmaması gerekiyor. Böyle hedefler koymak çok sağlıklı olmayabilir. Ligde kalıcı olmak önemli. Orta sıralarda olmalıyız. Kulüp bu sezon ligde kalırsa gelecek sezonlar için daha iyi bir ortam oluşacağını düşünüyorum” dedi.
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