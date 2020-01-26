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    26.01.2020 - 00:01 |

    Kalite, konfor ve güven bir arada

    İş yaşamına 1999 yılında küçük bir ofiste üç kişi ve bir araçla başlayan İrfan Görkemli’nin kurucusu ve sahibi olduğu Bozşahinler Turizm, 20’nci yaşını kutluyor

    Kalite, konfor ve güven bir arada

    20 yıl önce başlayan hizmet yolculuğunu, bugün kalite tutkusuna dönüştüren, 6’sı kadın şoför, 350 çalışanıyla dikkat çeken Bozşahinler Turizm, İzmir’den Türkiye’nin dört bir yanına hizmet veriyor.

    Taşımacılıkta, çalışan insan faktörünün önemine değinen Bozşahinler Turizm Kurucusu İrfan Görkemli, gönülden işine bağlı, güleryüzlü personelle, ‘Güvenli Yol Arkadaşınız’ sloganıyla hizmet verdiklerini dile getirdi. Sektöre, bir firmada kendi aracıyla şoförlük yaparak girdiğini anlatan Görkemli, şöyle konuştu:

    “İşi öğrenmek için mutfağına girmem gerekiyordu. Patronuma ‘Daha önceden satış, pazarlama, muhasebe finans yönetimleri konusunda bilgim ve tecrübem var, ihtiyacınız olursa yardımcı olurum’ diye bilgi vermiştim. Bir gün beni muhasebe departmanına aldılar. Kendi aracımla bir taraftan şoförlük yaparken bir taraftan da mali yapıyı öğrendim. Ayrıca mevzuatta yazılı olmayan, sektörün ve insanlığın etik kavramlarını ilke olarak benimserseniz gelecekte çok güzel neticeler alıyorsunuz.”

    12 bin personel ve öğrenciye taşımacılık hizmeti verdiklerini sözlerine ekleyen Görkemli, “İzmir de 600’ün üzerinde rakibimiz var. Bizi farklı kılan; personel eğitimi, güvenlik, son teknoloji filo ve hijyen” dedi.

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