Kalite yarışmasına başvurular başladı

Son örnek gönderme tarihi 21 Şubat 2020 olarak açıklandı. UZZK Yönetim Kurulu Başkanı Ümmühan Tibet, “Sonuçlar bu yıl 15-18 Nisan 2020 tarihleri arasında İzmir’de yapılacak Oliv Tech Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri, Şarap ve Teknolojileri Fuarı’nda, açıklanacak” dedi.