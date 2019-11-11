11.11.2019 - 01:13 |
Kalite yarışmasına başvurular başladı
Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi’nin (UZZK) himayesinde bu yıl 4’üncü kez düzenlenecek IOC-UZZK Türkiye 2020 Naturel Sızma Zeytinyağı Kalite Yarışması’nın takvimi belli oldu.
Son örnek gönderme tarihi 21 Şubat 2020 olarak açıklandı. UZZK Yönetim Kurulu Başkanı Ümmühan Tibet, “Sonuçlar bu yıl 15-18 Nisan 2020 tarihleri arasında İzmir’de yapılacak Oliv Tech Zeytin, Zeytinyağı, Süt Ürünleri, Şarap ve Teknolojileri Fuarı’nda, açıklanacak” dedi.
istanbul'da korkunç infazFatih Çapa'da bulunan otele ait kafede otururken bir kişinin silahlı saldırısına uğrayarak ağır yaralanan ve Uygur Türkü olduğu öğrenilen Saimait Aierken, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.