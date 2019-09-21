Kaliteli eğitim kente yayılıyor

Mektebim Koleji’nin; Çiğli, Folkart ve Güzelbahçe kampüslerinin tanıtım toplantısında, İzmir’de uygulanacak akademik ve sosyal projeler anlattı. Yeni yönetim kadrosu ve yeni eğitim anlayışları hakkında bilgi veren Mektebim Koleji Genel Müdürü Servet Özkök, “Odağında öğrencinin olduğu, nitelikli eğitimin ön planda tutulduğu kurumumuz, aynı zamanda öğretmen geliştirme merkezi olacak” dedi. Mektebim Koleji’nin dört yıldır İzmir’de faaliyet gösterdiğini, ancak bu süreyi dört ay olarak yenilediklerini belirten belirten Özkök, şöyle konuştu:

Sertifika programları

”Yeni yönetim kadrosu ve eğitim kadrosu ile yeni bir bakış geldi. Dört ay önce göreve başladığımda, ‘Mektebim, çocuklarımız için iyi ve doğru olan her şeyi yapmaya çalışacak’ dedik ve bunun için öğretmenlerimizi baş tacı yapmamız gerektiğini gördük. Kendilerini geliştirmeleri için üniversitelerin ortaklığında yüksek lisans ve sertifika programları hazırladık. Yurt dışında anlaştığımız üniversite ve eğitim kurumlarına araştırma gezileri için göndermeyi kararlaştırdık. Sadece kendi öğretmenlerimizi değil, bölgemizdeki tüm öğretmenleri geliştirmek üzere okullarımızı öğretmen geliştirme merkezi olarak konumlandırıyoruz.”

Bundan sonraki hedeflerinin, dünyanın neresinde eğitim alanında iyi bir şey varsa onu getirip uygulamak olduğunu sözlerine ekleyen Özkök, “Dünyanın en itibarlı K12’lerinden biri olmak hedefi ile hareket ediyoruz” dedi.

Bölge de etkilenecek

Mektebim Koleji Genel Müdür Baş Yardımcısı Banu Gürün de, İzmir’e katkı sağlamak istediklerini belirtti, “Okullarımızın bulunduğu bölgelerdeki dezavantajlı çocuklara yönelik eğitimler vermek istiyoruz” diye konuştu. Mektebim Koleji Folkart Kampüs Müdürü Serpil Eren de, “En büyük hedefimiz, sosyal sorumluluk projeleriyle İzmir’e yayılmak” dedi.