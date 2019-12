Kaliteli, gerçek lezzet

Kosava yemek kültüründe önemli yer tutan etin inceliklerini çocuk yaşlardan itibaren dedesinden öğrenen Hakkı Korkmaz, Kosovalı Döner’de lezzet ve sağlığı bir arada sunuyor. Sektörde yaşanan malzeme ve hijyen sorununa kalite ve güvenle yanıt verdiklerini belirten Korkmaz, “Kalite bizim için olmazsa olmaz” dedi. Markanın hikayesini ve Ege Bölgesi’nde şubeleşmeyi planladıklarını anlattı.

■ Neden “Kosovalı” hikayesi var mı?

Ailem Kosovalı, rahmetli dedem ‘Kosovalı Cafer Efendi’ olarak anılan muhterem biriydi. Dedem küçüklüğümden beri hayvan alımlarına, mezbahanelere, et üretim yerlerine beni yanında götürürdü. Yani et işlerine ilgim çok eskiye dayanıyor. Ayrıca Kosova yemek kültüründe et önemli yer tutuyor. Aslında bu işlere yıllar önceden hazırlandım.

Döner, Türk halkının en sevdiği yemeklerden ama et içerikli olduğu için tüketirken her marka güven vermiyor. Siz hangi eti kullanıyorsunuz? Ürünlerinize nasıl bir özen gösteriyorsunuz?

Döner halkımızın birçok öğünde severek yediği bir ürün. Son dönemde döner ile ilgili tartışmalar arttı. Bazı yerler soya kıymasını ve tavuk etini lohusa şekeri ile renklendirip et döner diye satarken bazı yerler ise et oranını az tutarken yağ oranını bol tutarak insanları zehirliyorlar. Biz marka olarak hijyen, güven ve kalite prensiplerimizi bırakmadan yola devam ederken insanlara gerçek et döneri yedirmek istiyoruz. Etlerimiz Trakya bölgesinden geliyor ve tamamen standartlara uygun özenle hazırlanıyor. Kalite bizim için olmazsa olmaz.

Franchise sistemiyle mi büyüyorsunuz?

Aslında bence Türkiye’de maalesef franchise sistemi pek sağlıklı yürümüyor. Nedenlerine girersek işin içinden çıkamayız. Bana kalırsa döner işi yapan firmalar franchise verdiği firmanın hangi tuvalet kağıdını kullandığına karışmamalı. Sadece etini sağlamalı ve daha nasıl başarılı olabilir onun üzerinde çalışmalar yapmalı.

Lezzetli döner arayanlar sizi nerelerde bulabilir?

Kosovalı Döner, ekim ayı itibariyle İstanbul Bostancı’da ve Kocaeli Gebze’de bulunan şubelerinde sağlıklı bir lezzet sunmaya başladı. Kısa bir süre sonra yeni şubemizle İzmir’de de olacağız. Farklı şubeler için de çalışmalarımız sürüyor. Leziz ve sağlıklı döner arayanların bizi takipte kalmalarını öneririm.

İstanbul ve Kocaeli şubeleriyle hizmet vermeye başladıklarını belirten Kosovalı Döner Kurucusu Hakkı Korkmaz büyüme hedeflerinde ilk sırada Ege Bölgesi’nin bulunduğunu belirtti.

İzmir, Kuşadası ve Didim öne çıkıyor

■ Yeni şubeler açmak için hedef bölgeleriniz var mı?

Evet var. İlk hedefimizi Ege Bölgesi olarak belirledik. İzmir, Kuşadası, Didim’de bir altyapıya sahibiz. Dolayısıyla da yıllardır bir altyapımız olduğu için başarılı olacağımıza inanıyoruz.

TERCİH EDİLME SEBEBİ ÇOK

■ Bu lezzeti sağlayan malzemeler neler?

Biz kebapçı değiliz. Biz; dönerimizin etine güveniyoruz, terbiyesine güveniyoruz, ustasına güveniyoruz, pişirme usulüne güveniyoruz. Ürünlerimizin hammaddesi olan etin adreslerini bile titizlikle seçiyoruz. Çanakkale ve Balıkesir bölgelerini tercih ediyoruz. İki yaş altındaki danaların sadece arka iki budunu kullanıyoruz. Kuzunun kaburga döşünden de yağ takviyesi yapıyoruz. Kuyruk yağı ise hiç kullanmıyoruz. Döneri odunda pişiriyoruz. Lavaşımız da esmer unla karışımlı oluyor. Fırından adeta ince gazete kağıdı gibi çıkıyor. Ayran ise kendi üretimimiz. Mutfağımızda sabah saat 10’da başlayan hareketlilik akşam saatlerine kadar sürüyor. Oluşturduğumuz konsept müşterilerimiz tarafından da benimsendi. Müşterilerimizden gelen İskender taleplerini de zamanla dikkate aldık. Sözün özü; lezzetin anahtarı da bizde ustası da. Vatandaşlarımız artık her işin kalitelisini tercih ediyor. Mesafesi uzak da olsa gidip ağız tadıyla bir şeyler yemek istiyor. Eti de seviyorlar. Bu nedenle ikramlarımızda etlerin tümünün tüketildiğini görüyoruz.

Aslında döner yemek isteyenler ve ağzının tadını bilenler artık iyi döneri nerede bulacaklarını çok iyi biliyorlar. Bize gelenler guruplar halinde ve devamlılığı olan dostlarımız. Halkla ilişkilerimiz, dostlarımızın ürünlerimiz hakkında görüşlerini günlük olarak takip etmekte. Zaten sloganımız “Ortak Lezzetimiz” olduğu için 4x4 lezzet ve hizmet sunmaktayız.

■ Peki sizce müşterileriniz sizi neden tercih ediyorlar?

İlk günümüzden beri ürün ve hizmet kalitesinden vazgeçmiyoruz. Az önce de bahsettiğim gibi, bizim müşterilerimizle sürekli devam eden bir bağımız oluşuyor. İnsanlar bir kere gelince mutlaka tekrar geliyorlar. Biz de müşterilerimizin sevgisine layık olmak için sıkı çalışıyoruz. Etimizi özel getirtip özenle hazırlıyoruz, sıcak servisimiz var, hijyene önem veriyoruz ve müşteri memnuniyetini ön planda tutuyoruz.