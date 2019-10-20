Kaliteli hizmet

20.10.2019 - 00:13 |
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Bayındır Belediyesi, Muhtarlar Günü’nü törenle kutladı. Program, Atatürk Anıtı’na çelenk konuşmasıyla başladı.
Ardından Başkan Uğur Demirezen, muhtarlarla kahvaltıda bir araya geldi. Birlik ve beraberlik içinde çalıştıklarını vurgulayan Demirezen, “Amacımız muhtarlarımızla birlikte halkımıza iyi eserler bırakmak” dedi.
Pencereden atlayan kadını yakalamak isterken...Zeytinburnu'nda psikolojik sorunları olduğu belirtilen 32 yaşındaki Fulya B., pencereden atladı. Esnaf İbrahim Türkeli düşen kadını havada yakalamak isterken ağır yaralandı.