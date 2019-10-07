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    HaberlerEgeKaliteli üzümde önce Saruhanlı akla geliyor
    07.10.2019 - 07:50 |

    Kaliteli üzümde önce Saruhanlı akla geliyor

    13. Altın Üzüm ve Kültür Festivali’ndeki Işın Karaca konserinde ilçe sakinlerine seslenen Başkan Zeki Bilgin, “En iyisine layıksınız” dedi

    Kaliteli üzümde önce Saruhanlı akla geliyor

    Saruhanlı’da ilçenin başlıca gelir kaynağı olan üzümün tanıtımı için düzenlenen 13. Altın Üzüm ve Kültür Festivali’nin kapanışı, Işın Karaca konseriyle yapıldı. 15 Temmuz Şehitler ve Demokrasi Meydanı’ndaki konseri binlerce kişi izledi. Karaca sevilen şarkıları ve kendine has yorumuyla seslendirdiği arabesk parçalarla unutulmaz bir gece yaşattı.
    Konserin ardından Karaca’ya çiçek ve yöresel ürünlerden oluşan hediye sepeti sunan Başkan Bilgin, “Üreticilerimiz için üzüm alın teridir, emektir, ekmektir, umuttur, hayattır. Bu yörede artık üzüm denilince Saruhanlı, Saruhanlı denilince üzüm hafızalarda canlanıyor. Saruhanlı sevdasıyla, hemşehrilerimizle birlikte yola çıktık. Altı ay gibi kısa bir zamanda bir çok etkinliğe imza attık. Sırada onlarca programımız var. Bu cesareti de, özgüveni de sizlerden alıyorum. Saruhanlım, her şeyin en iyisine layık.” diye konuştu.

    ‘Hakkını arayanların her zaman yanındayız’

    Saruhanlı Belediye Başkanı Zeki Bilgin’den Soma’daki madencilere destek geldi. Tazminatlarını alamayan ve seslerini duuyurmak için Ankara’ya yürüyen Bağımsız Meden İşçileri Sendikası’na bağlı emekçilerin, Kırkağaç bölgesinde durdurulduklarını haber alan Başkan Bilgin, işçilere kumanya dağıttı. Bilgin, “Haklı direnişlerinde destekçileriyiz” dedi. Başkan Bilgin, işçilerden gelen şemsiye ve yağmurluk talebini de yerine getirmek üzere talimat verdi.

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