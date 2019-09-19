Kaliteyi tadacaklar

Akhisar’da faaliyet gösteren Gizem Yağ işletmecisi Tuncay Bilen, uluslararası yarışmalarda kazandıkları birincilik ödüllerini Belediye Başkanı Besim Dutlulu ile paylaştı. Bilen, Akhisar zeytinini dünyaya başarılı bir şekilde tanıtmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını belirtti. Akhisar zeytinini dünyada marka haline getirmek için çalışma içerisinde olduklarını ifade eden Başkan Dutlulu da, “14 milyon zeytin ağacı ile ülkemizde zeytinin başkenti olarak kabul edilen Akhisar’ımızda üretilen zeytinyağlarının dünyada birincilikler kazanması bizi oldukça mutlu etti. Akhisar Belediyesi olarak kendi zeytinimizi ve zeytinyağımızı işleyip dünya pazarına açma girişimleri başlattık. Akhisar’ımızın dünyaca üne ulaşan kaliteli zeytinyağını herkese ulaştırmak için birlikte çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.