BİST100.384-1,52EURO6,310,76USD5,700,45ALTIN275,050,90
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    HaberlerEgeKaliteyi tadacaklar
    19.09.2019 - 07:50 |

    Kaliteyi tadacaklar

    Akhisar Belediye Başkanı Dutlulu, zeytin ve zeytinyağlarını dünya pazarına sunmak için çalışacaklarını dile getirdi

    Kaliteyi tadacaklar

    Akhisar’da faaliyet gösteren Gizem Yağ işletmecisi Tuncay Bilen, uluslararası yarışmalarda kazandıkları birincilik ödüllerini Belediye Başkanı Besim Dutlulu ile paylaştı. Bilen, Akhisar zeytinini dünyaya başarılı bir şekilde tanıtmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını belirtti. Akhisar zeytinini dünyada marka haline getirmek için çalışma içerisinde olduklarını ifade eden Başkan Dutlulu da, “14 milyon zeytin ağacı ile ülkemizde zeytinin başkenti olarak kabul edilen Akhisar’ımızda üretilen zeytinyağlarının dünyada birincilikler kazanması bizi oldukça mutlu etti. Akhisar Belediyesi olarak kendi zeytinimizi ve zeytinyağımızı işleyip dünya pazarına açma girişimleri başlattık. Akhisar’ımızın dünyaca üne ulaşan kaliteli zeytinyağını herkese ulaştırmak için birlikte çalışmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

    Bakan Pakdemirli duyurdu: Ödemeler 20 Eylül saat 18.00'den itibaren başlayacakTarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli açıklamasında, "İyi Tarım ve Organik Tarım Destek Ödemeleri 20 Eylül saat 18.00'den itibaren başlayacak. "İyi Tarım ve Organik Tarım Destek Ödemeleri kapsamında 123 bin 304 üreticiye 395,9 milyon TL ödeme yapılacak" dedi.
    daha fazla video için
    19 Eylül 2019 Magazin Bülteni.
    daha fazla video için

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Bürge’nin ölümüne neden sürücü: Kaza anında gözüm radyodaydı

    Bürge’nin ölümüne neden sürücü: Kaza anında gözüm radyodaydı

    Kaza yaralanan gencin 'anne' feryadı!

    Kaza yaralanan gencin 'anne' feryadı!

    En yeni, kısa, uzun, en anlamlı CUMA MESAJLARI - 20 Eylül Cuma günü için en güzel mesajlar

    En yeni, kısa, uzun, en anlamlı CUMA MESAJLARI - 20 Eylül Cuma günü için en güzel mesajlar

    Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza! Ölü ve yaralı var

    Kuzey Marmara Otoyolu'nda kaza! Ölü ve yaralı var

    Sıradaki Haber