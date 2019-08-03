03.08.2019 - 03:59
Kalkınma Ajansı Uşak’ta toplandı
Zafer Kalkınma Ajansı’nın 2019 yılı 7. Yönetim Kurulu Toplantısı, Uşak’ta yapıldı.
Toplantıya, Yönetim Kurulu Üyesi Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün de katıldı. Toplantıda gündem maddeleri görüşülerek karara bağlandı. Başkan Ergün ve diğer yönetim kurulu üyeleri, dünyanın en büyük ikinci kanyonu olan Ulubey Kanyonu’nda da incelemelerde bulundu. Başkan Cengiz Ergün, ajansın önemli bir işlevi olduğunu belirtti, “Uşak’ta bulunduğum için mutluluk duyuyorum” dedi.
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