Kalkınmanın reçetesi açıklandı

‘Kent-Bölge: Yerel Yönetimde Yeni Dinamikler Raporu’nun İzmir sonuçlarında, 1980 sonrası canlılığını yitiren kentin, şu an sahip olduklarıyla mazeretinin kalmadığına dikkat çekildi.

Türk Girişim ve İş Dünyası Konfederasyonu (TÜRKONFED) ve İstanbul Politikalar Merkezi (İPM) sürdürülebilir yerel kalkınmada yerel yönetimlerin rolünün önemine dikkat çektiği raporun, İzmir sonuçlarını açıkladı. Batı Anadolu Sanayici ve İş İnsanları Dernekleri Federasyonu (BASİFED) desteği ve Ege Genç İş İnsanları Derneği (EGİAD) ev sahipliğinde düzenlenen toplantıda konuşan TÜRKONFED Başkanı Orhan Turan, “Yerel kalkınma ve ekonomi için yerel yönetim ve merkezi yönetim işbirliğinin geliştirilmesi ile yeni ve güçlü bir Türkiye hikayesinin yazılacağına inanıyoruz” dedi. Küresel rekabetçilik ve sürdürülebilir kalkınmanın kodlarının değiştiğine dikkat çeken Turan, şöyle devam etti:

“21. yüzyıl pek çok açıdan kentlerin dünyası olacak. ‘Kent-Bölge’ diye adlandırılan ekonomik, siyasal ve toplumsal bir kalkınma modeline geçiliyor. Ortak akıl ve ortak vizyon ile yerel, kamu, özel sektör, akademi ve sivil toplum, birlikte karar verecek mekanizmaları oluşturmalı. Ayrıca bölgesel kalkınma ajanslarının yanı sıra bölgesel yatırım bankalarının kurulması, yerelin ekonomik dinamiklerinin canlanmasını sağlayacak.”

İpek Yolu etkisi

Toplantıya katılan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de, “Yeniden ihya edilecek İpek Yolu’nun İzmir üzerindeki etkisinin çok daha güçlü olmasını sağlamak ve kentin küllerinden doğup yeniden itibar kazanması mümkün” dedi. EGİAD Başkanı Mustafa Aslan ise, İzmir’in Kent-Bölge oluşumunun en net görülebileceği metropol alanlarından biri olduğunu belirtti. BASİFED Başkanı Seda Kaya Ösen de, “Yüksek teknolojinin bölgemizde üretilmesinin imkanlarını yaratmak ve kenti bu üretimin üssü yapmak gerekiyor” ifadelerini kullandı.

‘Nitelikli insan gücü yüksek’

İzmir’in sanayi, tarım ve insan kaynağı alanlarındaki canlılığının özellikle 1980 sonrası küreselleşme dönemiyle birlikte görece azalmaya başladığına değinilen raporda şu vurgulara yer verildi:

“Oysa İzmir; nüfusu, konumu, ekonomik altyapısı ile mazereti olmayan bir kent. İzmir’in en güçlü yanlarından birisi de yerel aktörlerin örgütlülüğünün yüksek olması. Buna mukabil, bu yerel aktörlerin kentin geleceğine dair belirleyici olacak politikalar konusunda uzlaşamaması da en kırılgan yanı. Ayrıca İzmir, nitelikli insan gücünü kendine çeken ender kentlerden biri.”